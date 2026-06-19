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Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:51

Kentsel dönüşüm sırasında binanın doğalgaz boruları kesilince patlama oldu: 3 işçi yaralandı

İstanbul Güngören’de son günlerde artan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir binanın doğalgaz borularının kesilmesi sonucu facia yaşanıyordu. kentsel dönüşüme giren binanın doğalgaz borularının kesimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kentsel dönüşüm sırasında binanın doğalgaz boruları kesilince patlama oldu: 3 işçi yaralandı
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Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Öğlen saatlerinde 3 işçi doğalgaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

'PATLAMA SESİ KORKU VE PANİK YARATTI'

Meydana gelen patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar korku ve panik yaşadıklarını tedbirsiz şekilde doğalgaz borularının kesilmesi sonucu meydana geldiğini öğrenince olası bir faciadan kılpayı kurtulduklarını öğrendiklerini kaydettiler.

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Kentsel dönüşüm sırasında binanın doğalgaz boruları kesilince patlama oldu: 3 işçi yaralandı
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