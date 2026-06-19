Kentsel dönüşüm sırasında binanın doğalgaz boruları kesilince patlama oldu: 3 işçi yaralandı

Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Öğlen saatlerinde 3 işçi doğalgaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

'PATLAMA SESİ KORKU VE PANİK YARATTI'

Meydana gelen patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar korku ve panik yaşadıklarını tedbirsiz şekilde doğalgaz borularının kesilmesi sonucu meydana geldiğini öğrenince olası bir faciadan kılpayı kurtulduklarını öğrendiklerini kaydettiler.