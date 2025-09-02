Haberler Yaşam Haberleri Kepçe ile traktör arasında sıkışan kişi öldü
Erzurum'da traktör ile kepçe arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Dumlu Mahallesi'nde tarım arazisine gübre taşıyan Dursun Göktaş'ın (62) eve dönmemesi üzerine yakınları bölgeye gitti.

Erzurum'da traktör ile kepçe arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Dumlu Mahallesi'nde tarım arazisine gübre taşıyan Dursun Göktaş'ın (62) eve dönmemesi üzerine yakınları bölgeye gitti. Yakınları araziye gittiklerinde Göktaş'ı traktörün arkasına bağlı kepçenin arasında sıkışmış ve hareketsiz halde buldu.

Göktaş'ın yakınları olayı saklık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Göktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

