Kepçenin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.30 sıralarında Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi üzerinde meydana geldi. Kağızman Belediyesine ait kepçe, cadde üzerindeki yol ve taş döşeme çalışmaları sırasında geri manevra yaparken, çarşıdan aldığı eşyalarla evine dönmekte olan ve emekli imam olduğu öğrenilen H.K.(70) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada geri gelen kepçeyi fark edemeyen Kan, operatör M.K.(37) tarafından görülmedi ve iş makinesinin altında kaldı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Kan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, H.K.n'ın cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri incelemesinin ardından H.K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kepçe operatörü M.K. gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.