Kerem’in ölümünde şüpheler büyüyor

Yalova Termal'e bağlı Akköy'de yaşayan Kerem Karakaya, 3 Haziran 2018'de sabah saatlerinde o dönem 11 yaşında olan okul arkadaşı F.B'nin evine gitti. F.B. evin odunluğunda bulunan kırma av tüfeği ile şakalaşırken Karakaya'yı başından vurarak öldürdüğü iddia edildi. F.B'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada; tutuksuz yargılanan Serpil B'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Kerem'in ablası Gül Karakaya, SABAH'a yaptığı açıklamada; olayın kesinlikle bir kaza olmadığını, ortadaki tüm somut delillerin planlı bir cinayeti işaret ettiğini savundu. Kardeşini asıl öldüren kişinin F.B'nin dayısı Rahmi B. olduğunu iddia eden abla Karakaya, Kerem'in görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü düşündüğünü dile getirdi. Abla Karakaya, "Cinayeti 11 yaşındaki F.B.'nin işlediğini gösterip olayı kazaya bağlamak istiyorlar. Kardeşimi o çocuğun öldürmediği bariz bir şekilde belli. 11 yaşındaki bir çocuğun çift kırma av tüfeğini tek başına alıp kurması imkânsız. F.B. de ifadesinde kartuşu kendisinin çıkarmadığını söylüyor. Bu da silaha başka birinin müdahale ettiği anlamına geliyor. Çocuğun annesi Kerem'i tutmuş, dayısı da sıkmış" dedi.