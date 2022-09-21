Kerkenez kuşu alarmı

Tarım alanlarındaki zararlıların baş düşmanı olan küçük kerkenez kuşunun neslinin yok olmaması için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülke bir araya geldi. 'Küçük Kerkenez Yaşasın LIFE 19NAT' proje geliştirildi. Avrupa Birliği LIFE programı tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa, Bosna - Hersek, Sırbistan ve Arnavutluk'tan gelen çevreciler, nesli tükenmek üzere olan kuşun çoğalması ve yaşamını sürdürebilmesi konusunda çalışmalarda bulunmak üzere Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde bir araya geldi. Bulgaristan'daki çevre örgütü Zeleni Balkani'nin (Yeşil Balkanlar) ev sahipliğinde bir araya gelen ülkelerin temsilcileri Green Belt (Yeşil Kuşak) inisiyatifinin de destek verdiği toplantılarda, bir şahin türü olan küçük kerkenezin neslinin tükenmemesi için yapılması gerekenler konusunda çeşitli bildiriler sundular. Küçük kerkenezin yaşam alanı ve imkânlarının genişletilmesi için alınacak tedbirler konuşuldu. Çevreciler, Stara Zagora kenti ve Levka köyündeki kuş gözlem istasyonlarına giderek küçük kerkenez kuşunu gözlemlediler. Türkiye adına çalışmaya katılan Doğaya Dönüş Derneği Başkanı Selçuk Aslan küçük kerkenezlerin yaşamı hakkında bir bildiri sundu. Aslan "Küçük kerkenez özellikle tarım alanlarındaki zararlılarla beslenen ve çiftçinin dostu olan bir kuş türü. Küçük kerkenez kuşunun sayını daha fazla olsaydı Trakya'da bu yaz ayçiçeği ve mısır üreticisinin baş belası olan çayır tırtılı ortaya çıkmazdı, küçük kerkenez kuşları tarafından yok edilirdi diyebiliriz" diye konuştu.