Keşan’da denetimlerde yakalandılar: 4 şüpheli gözaltına alındı!

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli S.M.'nin üst aramasında, peçetelere sarılı 11 gram uyuşturucuya bulanmış tütün, M.Ç.'nin üzerinde 5,18 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ve 14 sentetik ecza ele geçirildi. Polisin üst araması yaptığı V.O. ve G.Ç.'nin üzerinde de 6,43 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ile alüminyum folyo kağıtlar içerisinde 4,99 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M., M.Ç., V.O. ve G.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.