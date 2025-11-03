Haberler Yaşam Haberleri Keşan'da denetimlerde yakalandılar: 4 şüpheli gözaltına alındı!
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde, 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi'nde farklı gün ve saatlerde yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurduğu 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli S.M.'nin üst aramasında, peçetelere sarılı 11 gram uyuşturucuya bulanmış tütün, M.Ç.'nin üzerinde 5,18 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ve 14 sentetik ecza ele geçirildi. Polisin üst araması yaptığı V.O. ve G.Ç.'nin üzerinde de 6,43 gram uyuşturucuya bulanmış tütün ile alüminyum folyo kağıtlar içerisinde 4,99 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M., M.Ç., V.O. ve G.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

