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Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:25 Son Güncelleme: 21.09.2026 18:30

Keşan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Keşan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi istikametinden çarşı merkezi istikametine giden B.İ. yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Keşan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle düşerek sürüklenen motosiklet sürücüsü B.İ. ile yolcu Y.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#KEŞAN #EDİRNE

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Keşan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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