Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi istikametinden çarşı merkezi istikametine giden B.İ. yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Keşan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle düşerek sürüklenen motosiklet sürücüsü B.İ. ile yolcu Y.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.