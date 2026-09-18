Keserli kavgada kan döküldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde Onur Uyumaz (26), elinde keserle H.A.'nın (44) evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Uyumaz, H.A.'ya keserle saldırdı. H.A. ise bıçakla karşılık verdi. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uyumaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen gencin cenazesi toprağa verildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan Onur Uyumaz'ın olaydan hemen önce elinde keserle sokakta yürüdüğü ve H.A.'nın evine doğru ilerlediği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör