’Kesik baş’ cinayetine çifte müebbet

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İstanbul Şişli'de çöpten malzemeye toplayan bir kişinin çarşafa ve poşetlere sarılı halde Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cesedini bulmasıyla ortaya çıkan dehşette Ergaşaliyeva Seyyare'nin de (32) Khakımova ile Ümraniye'eki aynı adreste, aynı caniler tarafından öldürülüp parçalanarak çöpe atıldığı belirlenmişti. Tutuklanan caniler Dılshod Turdımurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istenmişti. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2'şer kez 7'şer yıl hapis cezası verildi.