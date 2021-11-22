Kesik başı komandolar buldu

Emekli maden işçisi Mustafa Keleş ormanda öldürülmüş olarak bulundu. Komandolar 71 yaşındaki Keleş’in kayıp başını, gövdesinin bulunduğu yere 3 kilometre mesafede toprağa gömülü bulunuldu
Çaycuma'da bağlı Perşembe beldesindeki Dursunlar köyünde eşi 6 yıl önce kalp krizinden ölen ve kızıyla yaşayan Mustafa Keleş'in, ormanda başı gövdesinden ayrılmış cesedi buldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Dün gece çevrede yapılan aramalarda, Keleş'in başına ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, köylülerin ifadesine başvurdu.
Keleş'in kayıp başının bulunması için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı. Cesedin bulunduğu bölgeyi şerit altına alan jandarma, komandoların da katılımıyla geniş bir alanı taradı. Keleş'in başı, gövdesinin bulunduğu yere yaklaşık 3 kilometre mesafede, toprağa gömülü bulundu.
KÖYLÜLER ŞOKTA
Dursunlar Köyü Muhtarı Şerafettin Meşe cinayetin savcılık tarafından soruşturulduğunu ifade ederek, "Jandarmamız, devletimiz bu işle ilgili bir şekilde uğraşıyor. Çok üzücü bir olay. Hepimizin sevdiği birisiydi. Biz de şok olduk. Şüpheliler de aranıyor. Köy halkımızın da ifadesi alınıyor araştırılıyor. Böyle bir şey hiç yaşamadık. Şoktayız, köy halkı olarak tedirginiz de. Başımız sağ olsun" dedi.