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Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:34 Son Güncelleme: 13.11.2021 12:03

'Kesik baş' cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra flaş gelişme!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
’Kesik baş’ cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra flaş gelişme!

Tarihler 2003 yılını gösterdiğinde İstanbul Esenyurt’ta kafası ve elleri kesilmiş olarak bir torbada yol kenarında ceset bulunmuştu. Cesedi bulunan 50 yaşındaki Ahmet Can cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hakkında müebbet hapis cezası ile aranması olan Aslı Yağmur (43) Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. 18 yıl önce öldürülen Ahmet Can’ın kredi kartları İle alışveriş yaptıktan sonra kimliği tespit edilen Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım T.‘nin cinayetle ilgili aranmaları devam ediyordu. Aranan Şahıslar Polisi Aslı Yağmur’u cinayetten 18 yıl sonra Sultangazi’de gözaltına aldı. İşte 18 yıllık cinayetin detayları...

İstanbul'da 2003 yılında Büyükçekmece, Zeytinburnu ve Kartal ilçelerinde öldürdüğü 3 kişinin cesetlerini parçalayarak çöp konteynerine attığı iddiasıyla yakalanan Kazım T. ve kız arkadaşı Aslı Yağmur o yıllarda yakalanmış ve gözaltına alınmışlardı.



İddiaya göre 24 Haziran 2003 tarihinde ortadan kaybolan Ahmet Can'ın eşi, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne başvurdu. Türkiye Elektrik Kurumu'ndan emekli 50 yaşındaki Ahmet Can'ın parçalanmış cesedi bir gün sonra boş arazide bulundu.

Can'ın cinayetten sonra kullanılan kredi kartından yola çıkan polis, Kazım T. ve sevgilisi Aslı Yağmur'u gözaltına alındı. Kazım T., "Ahmet Can'ı, sevgilim Aslı Yağmur'a göz koyduğu için öldürdüm. Cesedi testereyle parçaladım" dedi.

Her ikisi de tutuklanan Kazım T. ve Yağmur hakkında canavarca hisle adam öldürmek suçundan Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme davayı 8 Eylül 2006'da karara bağladı. İki sevgili ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Kazım Türe, Ahmet Can dahil 3 kişiyi öldürüp parçalarına ayırmakla suçlandı.



2011 YILINDA TAHLİYE OLMUŞ

Yargıtay mahkemenin kararını 2010'da bozdu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi davayı sil baştan görmeye başladı.

Aslı Yağmur, tutukluluk sürelerini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102'nci maddesi kapsamında tahliyeler başlayınca Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne cezaevinden mektup gönderdi.

Aslı Yağmur'un mektubunu işleme koyan mahkeme tahliye kararı verdi. Yağmur, adli kontrol şartıyla cezaevinden salıverildi.



18 YIL SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

18 yıl önce yaşanan bu olaydan dolayı Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla aranan Aslı Yağmur önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği polislerince Sultangazi'de bir adreste yakalandı. Aslı Yağmur Şubedeki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

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'Kesik baş' cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra flaş gelişme!
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