’Kesik baş’ cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra flaş gelişme!

İstanbul'da 2003 yılında Büyükçekmece, Zeytinburnu ve Kartal ilçelerinde öldürdüğü 3 kişinin cesetlerini parçalayarak çöp konteynerine attığı iddiasıyla yakalanan Kazım T. ve kız arkadaşı Aslı Yağmur o yıllarda yakalanmış ve gözaltına alınmışlardı.