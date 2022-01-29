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Giriş Tarihi: 29.1.2022 00:06 Son Güncelleme: 29.1.2022 00:28

"Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmi Kırıkkale'de yoğun ilgi gördü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kesişme; İyi ki varsın Eren filmi Kırıkkale’de yoğun ilgi gördü

Terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in yaşadıklarını içeren film, yurt genelinde ilgi ile izlenmeye devam ediyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde de vatandaşlar Eren filmine yoğun ilgi gösterdi. Yahşihan Belediyesi'nin katkılarıyla ilçedeki bir alışveriş merkezindeki sinemada "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmi izletildi.



7'den 70'e yoğun katılımın olduğu filmde çoğu zaman duygulu anlar yaşandı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun bağrından çıkan Eren Bülbül'ün bu millete çok önemli mesajlar verdiğini hatırlattı.

Şehitlik mertebesinin kendilerine de nasip olmasını dilediklerini belirten Türkyılmaz, "Allah her zaman böyle destanları bizlere yazmayı layık görmüştür. Filmi izlerken tüylerimiz adete diken diken oldu. Bir gencin vatanı için nasıl bir mücadele verdiğini film aracılığı ile yeniden zihinlerimizde, bedenlerimizde yaşadık. Allah, milletimize, askerlerimize, polisimize, gençlerimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

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"Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmi Kırıkkale'de yoğun ilgi gördü
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