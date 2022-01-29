"Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmi Kırıkkale'de yoğun ilgi gördü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde de vatandaşlar Eren filmine yoğun ilgi gösterdi. Yahşihan Belediyesi'nin katkılarıyla ilçedeki bir alışveriş merkezindeki sinemada "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmi izletildi.





7'den 70'e yoğun katılımın olduğu filmde çoğu zaman duygulu anlar yaşandı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun bağrından çıkan Eren Bülbül'ün bu millete çok önemli mesajlar verdiğini hatırlattı.

Şehitlik mertebesinin kendilerine de nasip olmasını dilediklerini belirten Türkyılmaz, "Allah her zaman böyle destanları bizlere yazmayı layık görmüştür. Filmi izlerken tüylerimiz adete diken diken oldu. Bir gencin vatanı için nasıl bir mücadele verdiğini film aracılığı ile yeniden zihinlerimizde, bedenlerimizde yaşadık. Allah, milletimize, askerlerimize, polisimize, gençlerimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.