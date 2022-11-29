Keten Gömlek Nasıl Ütülenir? Keten Gömlek Kaç Derecede, Nasıl ve Hangi Ayarda Ütülenir?

Keten gömlek nasıl ütülenir sorusuna cevap aranırken keten kumaş yapısının özelliklerini de bilmeniz gerekir. Keten kumaşlar, diğer gömlek kumaşlarına nazaran daha serttir. Bu nedenle keten gömleklerin ütülenmesinde farklı bir yöntem izlenebilir. Ayrıca keten gömlek ütülenir mi diye düşünen kullanıcılar da yok değildir. Keten gömlek kaç derecede ütülenir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Keten Gömlek Nasıl Ütülenir?

Keten kumaşın özelliği, diğer kumaş türlerine nazaran daha sert olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle keten gömlekler daha fazla su tutar ve doğal olarak kırışır. Kırışıklığı mümkün olduğu kadar aza indirmek adına keten gömlekler asılmadan önce iyice çırpılmalıdır. Sonrasında ise aşağıdaki prensipleri uygulayarak keten gömleklerinizi ütüleyebilirsiniz.

• Keten gömlekler tam kurumadan, hafif nemli şekilde ütülenmelidir.

• Ütünün program ayarı keten kumaş türüne ayarlanmalıdır. Ütünün keten kumaş ayarı yoksa sıcaklık en yüksek seviyeye çıkarılmalıdır.

• Gömlek ters çevrilerek ütülenmeli ve önce gömleğin sırt kısmından ütülenmeye başlanmalıdır.

• Gömleğin ön ve yaka kısmı ütülenirken ekstra özen gösterilmelidir.

• Ütüleme esnasında gömleğe buhar verilerek kumaş ekstra nemlendirilmelidir.

• Gömleğin ön kısmı ütülenirken düğme aralıklarının tam anlamıyla ütülendiğinden emin olunmalıdır.

• Göleğin kol kısımları ütülenirken kumaşın düz olmasına özel gösterilmelidir.

• Keten gömleklerin özellikle kol kısmı kalın olduğundan bu kısımlar yoğun basınç uygulanarak ütülenmelidir.

• Ütüleme işlemi tamamlandıktan sonra gömlek asılıp üzerine buhar tutulabilir. Bu sayede gömleğin parlaklığı artırılabilir.

Keten Gömlek Kaç Derecede Ütülenir?

Keten gömleklerin ütülenmesi esnasında ütünün keten kumaş ayarına alınması gerekir. Her ütü modelinde bu ayar olmayabilir. Bu durumda ütünün maksimum ayarında keten gömleklerin ütülenmesi gerekir. Yapılan yüksek ısı ayarı ile en yüksek verimde keten gömlekler ütülenebilir.