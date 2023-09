Kevin Spacey Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Kevin Spacey Dizileri ve Filmleri Listesi

Kevin Spacey filmleri ve tv dizileri, başta hayranları olmak üzere pek çok kişi için merak uyandırıcıdır. Onun en iyi erkek oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmasını sağlayan yapım, 1999 yılında rol aldığı Amerikan Güzeli'dir. Bu tarihten sonra da ardı ardına birçok ses getiren yapımda rol almayı başarmıştır. İzlemek isteyenler, ancak bir fikri olmayanlar için en beğenilen Kevin Spacey dizileri ve filmleri listesi incelemek yararlı olabilir.

Kevin Spacey Filmleri ve Tv Dizileri Neler?

Amerika'nın New Jersey eyaletinde dünyaya gelen Kevin Spacey'nin doğum tarihi, 26 Temmuz 1959'dur. Çocukluğu Kaliforniya'da geçen aktör, babasının sık sık işsiz kalması nedeniyle ailesiyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro ile 1980'li yıllarda başlamıştır. Sinemada parlamaya başlaması ise 1990'lı yıllarda rol aldığı yapımlar sayesinde gerçekleşmiştir. Kariyerinin dönüm noktası olan Olağan Şüpheliler filmi, 1995 yılında çekilmiş ve aktöre, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını getirmiştir. 1999'da yayınlanan Amerikan Güzeli filminde sergilediği muhteşem oyunculuğu sayesinde En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü almıştır. Spacey aynı zamanda, 72. Altın Küre Ödülleri'nde drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de kazanmıştır. En beğenilen Kevin Spacey filmleri ise aşağıda belirtildiği gibidir.

Working Girl (1986)

Wiseguy (1988)

Glengarry Glen Ross (1992)

Seven (1995)

The Usual Suspects (1995)

A Time To Kill (1996)

Midnight In The Garden Of Good And Evil (1996)

L. A. Confidential (1997)

A Bug's Life (1998)

American Beauty (1999)

K-PAX (2001)

Austin Powers In Goldmember (2002)

The Life Of David Gale (2002)

Superman Returns (2006)

21 (2007)

The Social Network (2010)

Horrible Bosses (2011)

Captain Phillips (2013)

Nine Lives (2016)