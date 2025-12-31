Kıbrıs gazisi evine giderken kazada hayatını kaybetti

Merkez Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesinde akşam namazını kıldıktan sonra camiden evinine giden 65 yaşındaki Osman Balcı, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Osman Balcı'ya otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Balcı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Balcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Balcı'nın ölümünün ardından Kayseri'de birçok kişi, sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yayınladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'te yaptığı paylaşımda; "Vatanı uğruna fedakârlık göstermiş bir gazi olarak, ömrünü milletine ve silah arkadaşlarına adayan Kıbrıs Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı'ya Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, Türkiye Muharip Gaziler Derneği camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.