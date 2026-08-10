Kıbrıs Gazisi Gökaslan son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Defne ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan için Balıklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın yanı sıra Gökaslan'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Davut Gökaslan, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs Gazisi Gökaslan'ın naaşı, Balıklıdere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törenin ardından Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, merhum gazinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kaymakam Murat, Gökaslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.