Kıbrıs Gazisi Tayyip Çevik, dualarla uğurlandı

Giriş Tarihi: 4.02.2026 16:14

Kıbrıs Gazisi Tayyip Çevik son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Nokta Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum gazi, sevenlerinin omuzlarında ebediyete uğurlandı.

Cenaze törenine Kırıkkale Valisi H. Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Mehmet Ali Durmuş, Jandarma Alay Komutanı jandarma Kd.Alb. Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ile çok sayıda protokol üyesi, gazi dernekleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali H. Engin Sarıibrahim, cenaze töreninde merhum gazinin ailesine başsağlığı dileyerek, "Vatan uğruna fedakârlık yapan gazilerimiz milletimizin onurudur. Tayyip Çevik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından edilen dualarla Kıbrıs Gazisi Tayyip Çevik, gözyaşları ve saygı duruşları eşliğinde toprağa verildi.

