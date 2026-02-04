Kıbrıs Gazisi Tayyip Çevik, dualarla uğurlandı

Cenaze törenine Kırıkkale Valisi H. Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Mehmet Ali Durmuş, Jandarma Alay Komutanı jandarma Kd.Alb. Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ile çok sayıda protokol üyesi, gazi dernekleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali H. Engin Sarıibrahim, cenaze töreninde merhum gazinin ailesine başsağlığı dileyerek, "Vatan uğruna fedakârlık yapan gazilerimiz milletimizin onurudur. Tayyip Çevik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından edilen dualarla Kıbrıs Gazisi Tayyip Çevik, gözyaşları ve saygı duruşları eşliğinde toprağa verildi.