Haberler Yaşam Haberleri 'Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ye yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 31.8.2022 16:02 Son Güncelleme: 31.8.2022 17:18

'Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ye yoğun ilgi

Cengiz Han, Timur, Babür Şah ve Kanuni Sultan Sülayman’ın kılıçlarından, Zülfikar’a kadar; tarihe damga vuran efsanevi kılıçlar, bıçaklar ve zırhlardan oluşan 200 parçayı aşan zengin koleksiyon, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde meraklıları ile buluşuyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
’Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ye yoğun ilgi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde sergilenen 200 parçayı aşkın zengin kılıç, bıçak ve zırh koleksiyonu da bunlardan biri. Cengiz Han, Timur, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat, Celaleddin Harzemşah, Muhammed Alim Han, Nadir Şah ve daha pek çok hükümdarın kılıçlarının birebir örneklerinin yer aldığı koleksiyonda, Zülfikar başta olmak üzere, halife kılıçları ile Hz. Peygamber'in kılıcı da yer alıyor. Yüksek kaliteli şam çeliğinden yapılan kılıçlar, orjinallerine uygun olarak altın kakmalar ve değerli taşlarla süslenmiş şekilde sergide yer almaktadır.

Koleksiyonda aynı zamanda Osmanlı döneminde kullanılan hançerler, yatağanlar, tören kılıçları, Orta Asya Türk kültüründe yer alan kılıç ve bıçak örnekleri ile mızrak, yay ve oklar da yer alıyor. Orjinali Topkapı Sarayı'nda yer alan, 3. Mustafa'nın değerli taşlarla bezenmiş tören zırhı da koleksiyonun en dikkat çeken parçaları yer alıyor.

Çok geniş bir yelpazeye yayılan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan müze; Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarihi sanatla buluşturan bir şölen yaşatıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi 2022! İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Emekli promosyon kampanyaları için bugün son! En yüksek 2022 emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?
MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
YKS EK TERCİH kılavuzu 2022 PDF: ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?
KYK yurt sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? e-Devlet ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
'Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ye yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA