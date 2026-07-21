Kılık değiştirip çantacı dükkanı açan dolandırıcı 4 kilo altını böyle çalmış: Polis tişörtündeki logodan teşhis etti

Fatih, Mimar Hayrettin Mahallesi, Bali Paşa yokuşunda 18 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen olayda iki altın kuryesi, yanlarında getirdikleri 4 kilogram altının çalındığını söyleyerek şikayet etmesi üzerine Dolandırıcılık Büro Ekiplerince çalışma başlatıldı.

KASANIN ARKASI KORİDORA AÇILDI

Soruşturma sonuncuda iki farklı kuyumcudan toplamda 4 kilogram altın sipariş eden şüphelinin ziynet eşyalarını getiren kuryelerden aldıktan sonra işyerini kasasına koyduğu ve kuryeler; "Siz burada oturun ben parayı çekip getireyim" dedi ofisten ayrıldı. Ancak aradan iki saat geçmesine rağmen şüphelinin gelmemesi üzerine kasayı açan kuryelerin, kasanın arkasının delik olduğunu ve koridora açıldığını gördüğü belirlendi. Çalınan altınların toplamda 4 kilogram 14 ayar ziynet eşyası olduğu piyasa değerinin 300 bin dolar olduğu tespit edildi.

KILIKTAN KILIĞA GİRİP HAZIRLIK YAPMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İşyerinde bulunan şüphelinin suç ortağı olduğu belirlenen bir kişinin han içinde kutuyla kapatılan delikten kasanın içinde konan içinde altınlar bulunan çantayı alarak kaçtığı belirlendi.

GÖZLÜĞÜ GÖMLEĞİ ÇIKARIP YAKMIŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma sonucu iki ay önce kendisini Peter Savich olarak tanıtan bir kişinin ofisi kiralayarak çanta satış dükkanı açtığını tespit etti. Polis ekipleri eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi olayın ardından güvenlik kamera görüntüleriyle Zeytinburnu'nda boş bir alana kadar takip etti. Ancak ağaçlık alana giren şüphelinin bir daha çıkmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine ağaçlık alanda yapılan aramada bir peruk, gözlük, gömlek ve yakılmaya çalışılmış bir cep telefonu buldu. Bu gelişme üzerine şüphelinin kılık değiştirdiği tespit edildi.

DENİZ KENARINDA PİKNİK YAPARKEN YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu yeni bilgi doğrultusunda şüpheliyi aramaya başladı. Kısa süre sonra şüphelinin Büyükçekmece, Kamiloba mahallesinde sahilde piknik yaptığı tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına altına alındı.

TİŞÖRTÜNDEKİ AMBLEM ELE VERDİ

İki ay boyunca işe her gün kılık değiştirmiş olarak kaşlarını dahi boyayarak işe gelen şüpheli Tigran P.(54) yakalandığında oldukça farklı gözüktüğü belirtildi. Ancak olay sırasında giydiği tişörtten ve alnındaki yara izinden tespit edilen şüpheli Asayiş şube müdürlüğüne getirildi.

YANINDA ÇALIŞAN KADIN VE KURYELER SESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği Tigran P.'ye olay sırasında yardım ettiğini tespit ettikleri Henrik S.(36)'in de yakalanmasıyla olayla ilgili gözaltı sayısını 2'ye çıktı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Tigran P., iki ay boyunca yanında çalışan kadın ve altınları teslim eden iki kurye tarafından sesinden teşhis edildi. Şüphelinin kalp hastası olduğu ve sorgusun sırasında sık sık rahatsızlandığını söylediği için acil servis doktorları tarafından kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan, altın dolu çantanın çalınması dışında şüphelinin kılık değiştirmeden önce sokakta yürüyerek döviz bürosunda alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

MEŞHUR DOLANDIRICI "RAKİ"NİN YÖNTEMİ

Akıl almaz bu yöntemle dolandırıcılık yapan şüphelilerin kullandığı sistem, 1980'lere damga vuran "Raki" lakaplı ünlü dolandırıcı Güney Zobu'nun yöntemini akıllara getirdi. Raki lakaplı ünlü dolandırıcı Güney Zobu, kiraladığı ofisin yan tarafında gizli bir bölüm oluşturuyor, iki oda arasına yerleştirdiği özel kasaya parayı mağdurun gözleri önünde koyduruyordu. Ardından gizli bölmeden kasaya ulaşıp parayı alarak sırra kadem basıyordu. Yıllarca onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandıran bu sisteme ise "Kunduzi" adı veriliyordu.