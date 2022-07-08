Haberler Yaşam Haberleri Kilis bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Kilis’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 23:41 Son Güncelleme: 8.7.2022 23:41

Kilis bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Kilis’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı namazı için Kilis ilimizde camilere gidecek olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri kaynaklı olarak “Kilis bayram namazı saati” bilgilerine erişmek isteyerek Kilis’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Diyanet ile Kilis’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

Kilis bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Kilis’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri ile Kilis Bayram namazı saati bilgilerine erişmek isteyenler Kilis'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor.

KİLİS'DE KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile 2022 Kilis Bayram namazı saati ve tüm detaylar;



KİLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kilis ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05:53'de kılınacak.



2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramının denk geldiği günler ise şöyle;

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı



TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.



TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.

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Kilis bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Kilis’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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