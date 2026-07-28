Haberler Yaşam Haberleri Kilis merkezli 3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:27

Kilis merkezli 3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

Kilis merkezli Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen 5 operasyonda, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı.

İHA Yaşam
Kilis merkezli 3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
  • ABONE OL

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü sınır dışı edilirken, 4 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Emniyetten yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ'ın şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösteren, öven veya teşvik eden sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılan paylaşımların, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu oluşturduğu hatırlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KİLİS #GAZİANTEP #KONYA #DEAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis merkezli 3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA