Kilis merkezli 3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Emniyetten yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, DEAŞ'ın şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösteren, öven veya teşvik eden sosyal medya ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılan paylaşımların, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu oluşturduğu hatırlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör