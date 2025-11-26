Haberler Yaşam Haberleri Kilis'de husumet cinayeti: Sokak ortasında av tüfeği ile öldürdü!
Kilis'in Musabeyli ilçesinde M.B. (30), husumetli olduğu İbrahim Tilki'yi (38) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Katil zanlısı gözaltına alındı.

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Topallar köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.B. ile İbrahim Tilki karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İbrahim Tilki ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, kurtarılamadı.

M.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

