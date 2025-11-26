Kilis’de husumet cinayeti: Sokak ortasında av tüfeği ile öldürdü!

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Topallar köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.B. ile İbrahim Tilki karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye ateş açtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İbrahim Tilki ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, kurtarılamadı.