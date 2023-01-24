Kilise lojman yangınından dram çıktı: 2 ölü, 4 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'ndeki 190 yıllık Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin bünyesindeki 3 katlı lojmanında akşam saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Lojmanda kalan 6 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 2 kişi de yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından 6 kişinin kaldığı lojmandan iki kişinin çıkmadığı anlaşılınca yapılan araştırma sonucunda Josephine Ekmekçioğlu 70 ile Fehim Atsup 75 yaşlarındaki şahısların cesetlerine ulaşıldı.
KİLİSE LOJMANI YANGININDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Galata Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı'nın bünyesindeki lojmanda cemaatin yoksul ailelerinden oluşan 6 kişinin kaldığını belirten Kilise görevlisi Hatune Demiroğlu, "Burada, uzun zamandır cemaatten ihtiyacı olan, durumu olmayan insanlar kalıyordu. 6 kişi kalıyorlardı. İçlerinde birde ressam vardı. Josephine Ekmekçioğlu geçen yıl kocası pandemide hayatını kaybetmişti. Baston deynekleri ile yürüyen ve çalışanlara sürekli yiyecek getiren sevilen bir insandı. Kilise vakfı başkanı Danyel'in amcası olan Fehim Atsup ise 75 yaşlarındaydı. Bir anne, iki oğlu, bir kadın ressam, bir yaşlı amcamız vardı bir de teyzemiz vardı. Hepsi cemaattendi. Evleri olmayan, dışarıda kalan ve kilisenin yardımda bulunduğu insanlardı. Akşam 21.00, 22.00 gibi telefon geldi. 'Abla yetiş yangın var' diye. Ben de doğal olarak hemen acil yardımı aradım. Ondan sonra bende buraya geldim. Lojmanda yangının neden çıktığını tam olarak bilmiyorum fakat lojmandakilerin katalitik sobayla ısınıyorlardı. Patlamadalar da tüplerden olabilir" dedi.