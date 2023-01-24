Kilise lojman yangınından dram çıktı: 2 ölü, 4 kişi dumandan etkilendi

KİLİSE LOJMANI YANGININDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Galata Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı'nın bünyesindeki lojmanda cemaatin yoksul ailelerinden oluşan 6 kişinin kaldığını belirten Kilise görevlisi Hatune Demiroğlu, "Burada, uzun zamandır cemaatten ihtiyacı olan, durumu olmayan insanlar kalıyordu. 6 kişi kalıyorlardı. İçlerinde birde ressam vardı. Josephine Ekmekçioğlu geçen yıl kocası pandemide hayatını kaybetmişti. Baston deynekleri ile yürüyen ve çalışanlara sürekli yiyecek getiren sevilen bir insandı. Kilise vakfı başkanı Danyel'in amcası olan Fehim Atsup ise 75 yaşlarındaydı. Bir anne, iki oğlu, bir kadın ressam, bir yaşlı amcamız vardı bir de teyzemiz vardı. Hepsi cemaattendi. Evleri olmayan, dışarıda kalan ve kilisenin yardımda bulunduğu insanlardı. Akşam 21.00, 22.00 gibi telefon geldi. 'Abla yetiş yangın var' diye. Ben de doğal olarak hemen acil yardımı aradım. Ondan sonra bende buraya geldim. Lojmanda yangının neden çıktığını tam olarak bilmiyorum fakat lojmandakilerin katalitik sobayla ısınıyorlardı. Patlamadalar da tüplerden olabilir" dedi.