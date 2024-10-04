Kilise saldırısına ilişkin düzenlenen iddianame kabul edildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti. Aralarında saldırganların da bulunduğu 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.İddianamede, Tuncer Cihan "maktul" sıfatıyla, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak iddianamede yer alıyor. Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın farklı suçlardan toplam 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.İddianamede, 20 şüphelinin de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. 18 şüphelinin ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyordu. İddianamenin gönderildiği mahkeme değerlendirmeyi iade etmişti.İddianame iade edildiği dönemde saldırının baş şüphelisi Viskhan Soltamatov yakalanarak tutuklanmış. Ardından eksik hususların giderildiği iddianameye Soltamatov'un eklenmesiyle sanık sayısı 43'e yükseldi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilen iddianame kabul edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.Bu iddianamede Soltamatov'un "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 349 yıl 6 ay hapsi isteniyor.