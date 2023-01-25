Kilise yangınında ölenler bugün son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul'un Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında akşam saat 21:45 sıralarında yangın çıkmış ve lojmanda kalan Fehim Atsup (75) ile Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetmişti. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.