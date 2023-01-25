Kilise yangınında ölenler bugün son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul'un Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında akşam saat 21:45 sıralarında yangın çıkmış ve lojmanda kalan Fehim Atsup (75) ile Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetmişti. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.
YANGINDA ÖLENLER KİLİSELERDEKİ TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCUKLARINA UĞURLANACAK
Kilise görevlileri yangın sırasında hayatını kaybeden Fehim Atsup'un Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı'nın Başkanı Daniel Atsu'un amcası Fehim Atsu ve yıllardır kalan Josephine Ekmekçioğlu'nun 26 Ocak Perşembe günü son yolculuklarına gönderilecekleri kaydedildi.