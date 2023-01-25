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Giriş Tarihi: 25.1.2023 12:28 Son Güncelleme: 25.1.2023 13:19

Kilise yangınında ölenler bugün son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul Beyoğlu'nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangında hayatını kaybeden Fehim Atsup ile Josephine Ekmekçioğlu bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacaklar.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kilise yangınında ölenler bugün son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul'un Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında akşam saat 21:45 sıralarında yangın çıkmış ve lojmanda kalan Fehim Atsup (75) ile Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetmişti. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

YANGINDA ÖLENLER KİLİSELERDEKİ TÖRENİN ARDINDAN SON YOLCUKLARINA UĞURLANACAK

Kilise görevlileri yangın sırasında hayatını kaybeden Fehim Atsup'un Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı'nın Başkanı Daniel Atsu'un amcası Fehim Atsu ve yıllardır kalan Josephine Ekmekçioğlu'nun 26 Ocak Perşembe günü son yolculuklarına gönderilecekleri kaydedildi.

Yangında yanarak hayatını kaybeden 78 yaşındaki Josephine Ekmekçioğlu'nun Taksim Surp Harutyun Ermeni Kilisesi'nde saat 13:30'da ve Daniel Atsu'nun cenazesi ise Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde saat 13:30'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacaklar.

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Kilise yangınında ölenler bugün son yolculuğuna uğurlanacak
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