Kilis’te bıçaklı kavga! 1 ölü, 12 yaralı

İddiaya göre, köyde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferid Gügercin (28) bıçakla yaralanırken, 12 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferid Gügercin'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ferid Gügercin'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Çınar Köyü'nde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olası yeni gerginliklerin önüne geçebilmek amacıyla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi çevresinde de güvenlik tedbirleri artırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kavgaya karışan şüphelilerin tespiti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör