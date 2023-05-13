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Giriş Tarihi: 13.5.2023 20:08 Son Güncelleme: 13.5.2023 20:12

Kilis'te bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu

Kilis’te konut yapan bir firmada yönetici olarak görev yapan Rıdvan Kaplan kaldığı evde 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İbrahim GÜNEŞ
Kilis’te bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Tahtalı bölgesinde konut yapan bir firmada yönetici olan Rıdvan Kaplan'dan haber alamayan yakınları ve iş arkadaşları, durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri Mehmet Sanlı Mahallesi'nde bir stüdyo dairede kalan Kaplan'ın evine çilingir yardımıyla girdi. Polisler eve girdiklerinde şahsın cansız bedeni ile karşılaştılar.

6 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Yapılan incelemede Kaplan'ın 6 yerinden bıçaklandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Rıdvan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kilis Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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