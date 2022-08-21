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Giriş Tarihi: 21.8.2022 19:22

Kilis'te korkunç olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te, kan donduran bir olay yaşandı. Dağlık alanda 100 metre arayla iki kadın cesedi bulundu. Ekiplerin, kadınların kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

DHA
Kilis’te korkunç olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

Merkeze bağlı Topdağı köyü yakınlarında koyun otlatan çoban, eski kum ocağı olarak kullanılan alanda biri yol kenarında diğeri de ona 100 metre uzaklıkta dağlık alanda 2 kadın cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, önlem alarak inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, morga kaldırıldı. Ekiplerin, kadınların kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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Kilis'te korkunç olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu
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