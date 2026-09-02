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Giriş Tarihi: 2.09.2026 21:15

Kilis’te silahlı kavga: 4 kişi yaralandı!

Kilis'te iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay silahlı kavgaya dönüşürken, 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Kilis’te silahlı kavga: 4 kişi yaralandı!
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Olay, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#KİLİS

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Kilis’te silahlı kavga: 4 kişi yaralandı!
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