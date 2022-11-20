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Giriş Tarihi: 20.11.2022 21:03 Son Güncelleme: 20.11.2022 21:15

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi

43 ilin bağlantı noktası olan ve Kilit Kavşak olarak da adlandırılan Kırıkkale'deki karayollarında araç yoğunluğu yaşandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
’Kilit kavşak’ Kırıkkale’de trafik durma noktasına geldi

Okullardaki bir haftalık tatilin sona ermesinin ardından dönüş yolculuğuna geçen tatilciler, 43 ilin bağlantı noktasında araç yoğunluğu oluşturdu.
Başkent Ankara'yı Anadolu'ya bağlayan yollar Kırıkkale bağlantı yolunu kullanarak 43 ile uzanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir ve Kayseri'den Doğu ve Güneydoğu illerine, Kırıkkale-Çorum-Samsun yolu ile de Karedeniz bölgesine ulaşılıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Başkent Ankara ve diğer batı illerine ulaşmak isteyen tatilciler dönüşlerini son güne bırakınca Kırıkkale'deki yollarda yoğunluk oluşturarak uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk nedeniyle karayolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Polis ekipleri ise güzergahta ve seyir halinde devriye atarak sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapmalarına yardımcı oldu.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi | Video

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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi
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