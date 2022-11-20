Okullardaki bir haftalık tatilin sona ermesinin ardından dönüş yolculuğuna geçen tatilciler, 43 ilin bağlantı noktasında araç yoğunluğu oluşturdu.

Başkent Ankara'yı Anadolu'ya bağlayan yollar Kırıkkale bağlantı yolunu kullanarak 43 ile uzanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir ve Kayseri'den Doğu ve Güneydoğu illerine, Kırıkkale-Çorum-Samsun yolu ile de Karedeniz bölgesine ulaşılıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Başkent Ankara ve diğer batı illerine ulaşmak isteyen tatilciler dönüşlerini son güne bırakınca Kırıkkale'deki yollarda yoğunluk oluşturarak uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk nedeniyle karayolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Polis ekipleri ise güzergahta ve seyir halinde devriye atarak sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapmalarına yardımcı oldu.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi | Video