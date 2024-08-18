‘Killer’, 2 kız kardeşi hayattan kopardı

Kütahya'da yaşayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, önceki akşam fuar alanında hediyelik eşya standı açan anneleri Dilek Gürcan ve üvey babaları Mesut Gürcan'ın yanına gitmek için yola çıktı. Ancak Kütahya-Eskişehir karayolunun geçtiği Çiniciler Çarşısı önünde, 10 metre ilerideki üst geçidi kullanmak yerine yoldan karşıya geçmek istedi. Bu sırada hız yaptığı iddia edilen Samet Sağdıç'ın kullandığı otomobil kız kardeşlere çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazayı duyunca olay yedine koşan iki kardeşin babaları Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan biri yol ortasında, diğeri ise savrularak refüje düşen kızlarını görünce sinir krizi geçirirdi. Mine ve Melike Kurt'un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kullandığı otomobilin arkasındaki 'Killer 777' (Katil) yazısı dikkat çekti.Kütahya'daki bir diğer kazada ise düğün salonundan el ele çıkan Arif Traş ve İmiş Traş (60) çifti, Kütahya- Afyonkarahisar karayolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mehmet Altay'ın kullandığı otomobil, çifte çarptı. İmiş Traş olay yerinde ölürken, kazayı yara almadan atlatan Arif Traş ise gözyaşlarına boğuldu. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Fethi Öztürk (63) öldü.Balıkesir Edremit'te 5 gencin gece eğlencesi faciayla noktalandı. Kavlaklar'dan Altınoluk'a dönen gençlerin bulunduğu Fatih T. (22) yönetimindeki otomobil saat 06.00'da Altınoluk Antandros kazı alanı mevkiinde takla attı. Araçtaki Ceyda Çil (18) öldü, sürücü ile Hazal Ö. (18), Sude T. (22) ve Yiğit İ. (20) yaralandı.Burdur'un Karamanlı ilçesi, Mürseller Köyü kavşağında refüj yapımı için yola bırakılan bordür taşlarına çarpan otomobilin sürücüsü İzzet Sayar (58) ve eşi Neşe Sayar öldü.Karabük'te Zekai Yıldırım'ın (58) kullandığı hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına düştü. Bu sıra kazadan korkan 9 yaşındaki Talha Berk Küçük, araçtan inerek karayoluna çıkınca, başka bir otomobil çarptı. Küçük çocuk olay yerinde öldü. Karabük'teki bir diğer kazada Çerçen Köyü Kavşağında hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Osman Gülseren (80) öldü.Giresun'un Görele ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ömür Kesim (52) hayatını kaybetti.Gaziantep'te park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ertunga Tunç (24) öldü.Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobildeki Mecbure Kılıç (75) hayatını kaybetti, sürücü eşi Celal Kılıç (75) yaralandı.İstanbul Esenler'de, yol kenarında aracından piknik malzemelerini alırken otomobilin çarptığı Nuri Duman (43) yaşamını yitirdi.Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nde devrilen motosikletin sürücüsü Yaşar Cebe öldü.