Kilo aldığını düşünüyordu! Karnından çıkanlar şoke etti

Rahatsızlığının 3-4 ay önce başladığını belirten Çeçen, "Şişkinliğim daha da arttı. Yememi, her şeyimi etkileyince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine geldim. Tahlillerde ur olduğu belirlendi." dedi.

Ameliyatın ardından rahatladığına dikkati çeken Çeçen, "Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Hocalarımıza, üniversitemize teşekkür ediyorum. Karnımdan böyle ur çıkacağını tahmin etmiyordum. Hocamız bakınca daha geniş olduğunu gördük. '13 kilogram ur' denilince şaşırdık, inanamadık. Fotoğrafları görünce inandık. Sağlığıma kavuştum. Daha da iyi olacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.