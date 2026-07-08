Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul
Emniyeti, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'un Şişli
, Esenler
ve Esenyurt
'ta 4 adres ve 1 araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, biri reşit olmayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800 gram skunk, 249 adet sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı, 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar, 8 hassas terazi, 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 5 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.