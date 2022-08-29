Kilyos Kamp Alanları – En iyi, Denize Sıfır Kilyos Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Kilyos sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olma özelliğini taşıyan Kilyos, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Kilyos'a ziyarette bulunacak yerli ve yabancı turistlere kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Kilyos'taki kamp alanları nelerdir, en iyi, denize sıfır Kilyos çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

KİLYOS KAMP ALANLARI

Kilyos, doğa ile iç içe olan sahilleri, denizleri, yemyeşil alanları ile İstanbul'un ilçesidir. Her yıl yerli yabancı birçok turist Kilyos'ta bulunan yemyeşil doğasıyla muhteşem manzaraya sahip alanları gezip görülmek için tercih ediyor. Kilyos ilçesinde her bütçeye uygun ücretli ya da ücretsiz olarak birçok kamp ve piknik alanı bulunmaktadır. Buralarda hem sakin, huzurlu vakit geçirebilir hem de doğa ile baş başa manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Bu kamp alanları ise şunlardır:

Kumköy Kilyos Kamp Alanları

Kilyos Doğada Yaşam Okulu Kamp Alanı

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Kamp Alanı

Atlıtur Gümüşdere Kamp Alanı

Giritli Çiftliği Kamp Alanı, Kilyos Kamp Alanları

KUMKÖY KİLYOS KAMP ALANI

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Kumköy Kilyos Kamp Alanı, şehir merkezine 40 km uzaklıkta bulunan, denizin ve doğanın bir arada olduğu hem kampçılık hem de deniz keyfi yapabileceğiniz tatil yeridir. İstanbul'un bunaltıcı şehir, iş hayatından uzaklaşmak, serinlemek için tercih edebileceğiniz ücretsiz kamp alanıdır. Kumköy Kilyos Kamp Alanına özel araçlarınızla ve toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini gören kamp alanında ücretli şekilde yararlanabileceğiniz alanlarda bulunmaktadır. Ücretli olan alanlarda şemsiye, şezlong, tuvalet, çeşme, elektrik gibi olanaklar bulunmaktadır. Kamp olanakları: Kumköy Kilyos Kamp Alanında bulunan tesislerden ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ya da kamp alanına gelmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı temin etmelisiniz. Ücretsiz kamp alanında çeşme, banyo, elektrik gibi imkanlar bulunmamaktadır. Ücretli alanlardan ihtiyaçlarınızı temin edebilirsiniz.