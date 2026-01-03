Kim bu sanal bahis baronu Veysel Şahin? Sivas’ın köyünden kumar baronuna dönüştü!

Burada çok çarpıcı ve tarihi bir kırılma noktasını hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz sonrası devleti içeriden kuşatan FETÖ'ye karşı verilen mücadeleye paralel çok yönlü bir arınma mücadelesi de yürütüldü. Özellikle de yolsuzluk yapanların, uyuşturucu ve yasadışı bahis baronlarının üzerine gidildi, ciddi operasyonlar düzenlendi.

Dünyanın birçok ülkesinde kırmızı bültenle aranan Nejat Daş, Çetin Gürel gibi "uyuşturucu baronu" olarak bilinen isimler "Bataklık Operasyonu"yla, Ankara merkezli 29 ilde demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu zarara uğratan 90'ların ünlü ismi Erol Evcil ve 250 kişi "Demir Yumruk" operasyonuyla, aynı tarihlerde yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ve 29 kişi ise "Sanal Bahis Operasyonu"yla yakalanıyor ve cezaevine konuluyordu.