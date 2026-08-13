Haberler Yaşam Haberleri 'Kim Milyoner Olmak İster' sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor
Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:04 Son Güncelleme: 13.08.2026 11:08

"Kim Milyoner Olmak İster" sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sevilen sunucusu ve usta oyuncusu Oktay Kaynarca, memleketiyle yeniden merak konusu oldu. Canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü ismin aslen nereli olduğu ise duyanları şaşırtıyor. Yıllardır pek çok kişinin farklı bir şehirli sandığı ünlü oyuncunun gerçek memleketi ezber bozdu. İşte Oktay Kaynarca'nın herkesi şaşırtan asıl memleketi...

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor
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Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi unutulmaz karakterlerle Türk televizyon dünyasında iz bırakan Oktay Kaynarca, kariyerine yeni bir başarı daha kattı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen usta oyuncu, samimi ve karizmatik tarzıyla izleyicilerin beğenisini toplamayı sürdürüyor. Ekranlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü ismin memleketi ise merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Özberk, bu kez katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça dile getirdi: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Yeşilçam'ın "Siyah İncisi" Yasemin Esmergül'ün kökeni konuşulurken, şimdi gözler Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'a çevrildi.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Teoman'ın aynı zamanda röportajlarında lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de oldukça konuşuluyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Ünlü sanatçının sivri dili ve net tavırlarının ardında yatan nedenler de bu noktada merak konusu oldu...

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Icardi açıklamalarının ardından bu kez özel hayatı değil, kökeni merak konusu oldu. Başarılı şarkıcının memleketi ve ailesi araştırılmaya başlandı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

İŞTE MEMLEKETİ!

Yazıcıoğlu'nun kökeni ise hayranlarını şaşırtıyor. Aslen Denizli kökenli olan genç oyuncu, tüm hayatını İstanbul'da geçirdi ve ailesiyle birlikte hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

İstanbul doğumlu olmasına rağmen Denizli kökeniyle tanınan Yazıcıoğlu, hem genç oyuncular arasında örnek bir kariyer hikâyesi sunuyor hem de hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

AŞK VE GÖZYAŞI'NIN YILDIZI BARIŞ ARDUÇ'UN MEMLEKETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor. Bu kökenlerin birleşimi, hayranlarının "memleketini duyan inanamıyor" yorumlarını beraberinde getiriyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, çocukluk yıllarını Sakarya ve Gölcük'te geçirdi.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

1999'daki büyük deprem sonrası ailesiyle birlikte Bolu'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, eğitim hayatına burada devam etti. Daha sonra lise yıllarında İstanbul'a yerleşerek hayallerine giden yolu aralamış oldu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Sporla iç içe büyüyen Barış Arduç, yıllarca profesyonel olarak yüzme ve futbol başta olmak üzere birçok branşta yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Hatta Şile'de 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptı. Oyunculuk serüveni ise Ayla Algan ile tanışmasıyla başladı. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimlerle bugün Türkiye'nin en çok hayran kitlesine sahip isimlerinden biri haline geldi.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

EKRANLARIN YAKIŞIKLI JÖNÜ KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Nüfus kaydında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak geçmektedir.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Ailesinin kökeni Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine dayanır. Bu bağ, onun Anadolu'nun köklü Türkmen geleneğinin bir temsilcisi olduğunu gösterir.

Dedesi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinde Balâ'da karşılayan ve evinde misafir eden isimler arasında yer almıştır.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Babası Mustafa, annesi ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük ferdi olan Kenan, çocukluğunu 12 yaşına kadar köyünde geçirdi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında, yükseköğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

1997'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı, aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World'de birinci oldu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Bu başarı, oyunculuk yolunu açtı. Deli Yürek, Ezel ve Karadayı dizilerinde canlandırdığı mert ve adalet arayışındaki karakterlerle büyük popülerlik kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Türk sanat müziğinin kadife sesi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllardır sahnelerin ve sinemanın en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Sanatçının kökeni ise duyanları şaşırtıyor. Her ne kadar 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da dünyaya gelse de, Emel Sayın'ın asıl kökeni Selanik'e dayanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

1926 yılında Türkiye'ye göç eden muhacir ailesi, daha sonra Lüleburgaz Celaliye'ye yerleşmişti. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde görev yapması nedeniyle Sivas'ta doğan Sayın, ailenin dört kızından en büyüğü olarak hayat yolculuğuna başladı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 13 yaşında Arif Sami Toker'den dersler alarak ilk adımlarını attı. Ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal gibi değerli hocalardan eğitim görerek sanat hayatını şekillendirdi.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Henüz 17 yaşında sahneye çıkan Sayın, kısa sürede "Ses Kraliçesi" unvanını kazanarak Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Bugün Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi olan Emel Sayın, hem sesi hem de beyaz perdedeki unutulmaz filmleriyle kültürel mirasımızın en değerli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor
TÜM TÜRKİYE'NİN HAFİZE ANA'SI ADİLE NAŞİT'İN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
17 Haziran 1930'da doğan usta oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'dı.
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Küçük yaşta sahneye adım atan Adile Naşit, tiyatrodan televizyona, sinemadan çocuk programlarına kadar uzanan geniş bir kariyerin altına imza attı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Hababam Sınıfı'ndaki "Hafize Ana" rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, "Neşeli Günler", "Tosun Paşa" ve "Süt Kardeşler" gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi. Sadece oyunculuğuyla değil, "Uykudan Önce" programında çocuklara anlattığı masallarla da nesillerin sevgilisi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılsa da, hala milyonların hafızasında ve kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş!

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

PEKİ KADİR İNANIR'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Ailesinin en küçük çocuğu olan İnanır, ilkokul ve ortaokul yıllarında sahne yeteneğini çeşitli okul etkinliklerinde sergileyerek dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Henüz genç yaşta İstanbul'un yolunu tutan İnanır, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Kariyerinin ilk adımlarını fotoromanlarla atan İnanır, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nı birincilikle tamamladı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Aynı yıl sinemaya da adım atan İnanır, asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, sonrasında da birçok yapımda Şoray'la kamera karşısına geçerek Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri haline geldi.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

FAKAT BAKIN KADİR İNANIR NERELİYMİŞ!

Fatsalı olduğunu duyanlar ise "O da bizim hemşerimiz miymiş!" demekten kendini alamıyor!

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

ARAP CELAL'İN ASLINDA NERELİ OLDUĞUNU DUYAN ŞAŞIRIYOR!

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

SERENAY SARIKAYA

Ankara

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

SILA TÜRKOĞLU

İzmir - Bornova

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

HANDE ERÇEL

Bandırma
Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

ASLI ENVER

Kıbrıs

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

EMRE ALTUĞ

İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

AYÇA AYŞİN TURAN

31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

AFRA SARAÇOĞLU

Balıkesir- Edremit

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

BERİL POZAM

İstanbul

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

MURAT BOZ

Ereğli

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

MÜJDE UZMAN

İstanbul

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

SERTAB ERENER

İstanbul

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

FAHRİYE EVCEN

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

HANDE ATAİZİ

Bursa

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

MİRAY DANER

İstanbul

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Oktay Kaynarca meğer oralıymış! Gerçek şehri duyanlar şaşırıyor

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU

İzmir

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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