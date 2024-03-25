“Kim Milyoner Olmak İster”de Tarihi final rekor ikramiye

Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitleyen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının dünkü bölümünde, 5 milyon liralık büyük ikramiye ilk kez sahibini buldu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Berk Göktaş (19), geçen h afta başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaşmıştı. 1 milyon lira ödüllü soruyu 7'nci kez açtırarak adını yarışma tarihine yazdıran Göktaş, hem sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu, hem de ekranları başındaki izleyicileri heyecanlandırdı. Göktaş, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusunda "Fevzi Paşa, Kozan" cevabını seçti. Böylece soruyu doğru cevaplayan Göktaş, büyük ödül 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.Göktaş dün akşam da 13'üncü final sorusunu açtırdı. Finalde karşısına "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı. Uzun süre düşünen ve akıl yürüten Göktaş, soruya 'CNohut' cevabını verdi.Doğru cevabıyla yarışma tarihinde 5 milyon liralık büyük ödülün ilk sahibi olan Göktaş ve kendisini stüdyoda izleyen anne ve babası büyük sevinç yaşadı. Bu sırada stüdyoda konfetiler patlatılırken, sevinç çığlıkları yükseldi. İmirzalıoğlu da Göktaş'ı tebrik etti. Yarışmayı nefeslerini tutarak izleyen ekranları başındaki milyonlarca kişi de kazandığı parayla yurtdışında eğitim almayı planladığını söyleyen Göktaş'ın sevincine ortak oldu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Göktaş da "Buraya gelmemde destek olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.