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Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:07 Son Güncelleme: 28.1.2022 13:12

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Avrupa' sorusu çok konuşulmuştu: Twitter tarihine geçti

Kim Milyoner Olmak İster’deki ’Avrupa’ sorusu çok konuşulmuştu: Twitter tarihine geçti

ATV ekranlarının fenomen programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Avrupa'nın Karanlık Yüzü ile ilgili soru çok konuşulmuştu. Söz konusu sorunun sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan videosu 30 milyondan fazla izlenerek Türkiye'de Twitter tarihinin en çok izlenen videoları arasına girmiş oldu.

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programında Avrupa'nın Karanlık Yüzü ile ilgili sorulan soruyla alakalı 21 Ocak 2022'de paylaşılan video Twitter'da 30 milyon izlenmeyi geçti.

Bu rakamla ATV'nin paylaşımı Türkiye'de Twitter tarihinin en çok izlenen videoları arasına girmiş oldu. Birçok Twitter kullanıcısının da video tweetle ile yaydığı paylaşım etkileşim rekorları kırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru! | Video

AVRUPA'NIN KİRLİ GEÇMİŞİNİ HATIRLATMIŞTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyici karşısına çıkan programda; yarışmaya katılan Hamide Tanır'a yöneltilen soru, Avrupa'nın kirli geçmişini bir kez daha hatırlatmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunu yöneltmişti.

Şıklar arasında, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alıyordu. Sorunun doğru cevabını bilmeyen Hamide Hanım, yarışmadan çekilme kararı almıştı.

Yarışmadan çekilmesinin ardından soruya cevap veren Hamide Tanır, "Danimarka" şıkkını tercih etmişti. Doğru cevap ise İsviçre idi.

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Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Avrupa' sorusu çok konuşulmuştu: Twitter tarihine geçti
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