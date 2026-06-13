Kim Milyoner Olmak İster’e ‘Aile ve Çocuk Dostu’ ödülü

Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlayan ve her yaştan izleyiciyi ekran başında bir araya getiren ATV'nin fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", aile yapısını destekleyen ve çocuk gelişimine olumlu katkı sunan içeriğiyle "Aile ve Çocuk Dostu Yapımlar Yarışması"nda ödüle layık görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK iş birliğiyle hayata geçirilen ödül, "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi" kapsamında düzenlenen törenle takdim edildi. ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan, ödül plaketini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın elinden aldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda, dijital dünyada çocukları koruyan ve aileyi güçlendiren çalışmalara hız kazandırdıklarını belirterek "Dijital ve teknoloji bağımlılığı alanında yüzlerce etkinlik düzenledik.

Dijital Detoks Etkinlikleri ile bilinçli teknoloji kullanımını teşvik ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın en kritik adımlarından biri, hiç şüphesiz, sosyal medya düzenlemesi oldu. 15 yaş altı için hayata geçirdiğimiz bu düzenlemeyle, evlatlarımızı dijital dünyanın kontrolsüz içeriklerden korumayı amaçlıyoruz. 15-18 yaş için ise yetişkinlerden ayrıştırılmış, yaşlarına uygun, güvenli ve denetlenebilir dijital alanların oluşturulmasını vazgeçilmez görüyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu da bize, dijital çağın riskleri karşısında aileyi güçlendirmeyi ve nesillerimizi güvenle yarına hazırlamayı tarihî bir sorumluluk olarak hatırlatıyor" dedi.

HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Bakan Göktaş, "Son yıllarda yaygın kullanılan sarsıcı bir kavram var; dijital yetimler. Bu kavram hepimize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Hiçbir algoritma bir annenin şefkatinin, bir babanın rehberliğinin, bir ailenin sağladığı güvenin yerini tutamaz. Hiçbir ekran, çocuğun göz göze kurduğu ilişkinin sıcaklığını veremez. Hiçbir yapay zekâ, bir çocuğun kalbine dokunan gerçek bir ilginin alternatifi olamaz. Biz çocuklarımızın gözlerinin sadece ekran ışığıyla değil; merakla, bilgiyle, sanatla, sporla, arkadaşlıkla, aile sevgisiyle ve umutla parlamasını istiyoruz. Onların, dijital imkânları bilinçli kullanmasını arzu ediyoruz. Hakikati ayırt edebilen ve mahremiyetini koruyabilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.