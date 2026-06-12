Haberler Yaşam Haberleri Kim Milyoner Olmak İster?'e "Aile ve Çocuk Dostu Yapım" ödülü!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 18:34 Son Güncelleme: 12.06.2026 18:47

Kim Milyoner Olmak İster?'e "Aile ve Çocuk Dostu Yapım" ödülü!

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı "Kim Milyoner Olmak İster?", aile yapısını koruyan ve çocuk gelişimini destekleyen nitelikli içeriğiyle "Aile ve Çocuk Dostu Yapımlar Yarışması"nda ödüle layık görüldü. Ödül plaketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan’a takdim edildi.

Kim Milyoner Olmak İster?’e Aile ve Çocuk Dostu Yapım ödülü!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliğiyle düzenlenen "Aile ve Çocuk Dostu Yapımlar Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?'E ANLAMLI ÖDÜL

Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlayan ve her yaştan izleyiciyi ekran başında bir araya getiren ATV'nin fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", aile yapısını destekleyen ve çocuk gelişimine olumlu katkı sunan içeriğiyle yarışma kategorisinde ödüle layık görüldü.

PLAKETİ BAKAN GÖKTAŞ TAKDİM ETTİ

Zirve kapsamında düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın başarısını tescilleyen ödül plaketini ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan'a takdim etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ATV #KİM MİLYONER OLMAK İSTER #MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU #RTÜK #AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

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Kim Milyoner Olmak İster?'e "Aile ve Çocuk Dostu Yapım" ödülü!
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