Kim Milyoner Olmak İster?'e "Aile ve Çocuk Dostu Yapım" ödülü!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliğiyle düzenlenen "Aile ve Çocuk Dostu Yapımlar Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?'E ANLAMLI ÖDÜL

Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlayan ve her yaştan izleyiciyi ekran başında bir araya getiren ATV'nin fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", aile yapısını destekleyen ve çocuk gelişimine olumlu katkı sunan içeriğiyle yarışma kategorisinde ödüle layık görüldü.

PLAKETİ BAKAN GÖKTAŞ TAKDİM ETTİ

Zirve kapsamında düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın başarısını tescilleyen ödül plaketini ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan'a takdim etti.

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