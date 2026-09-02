Haberler Yaşam Haberleri Kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptılar: 5 kişi gözaltında!
Giriş Tarihi: 2.09.2026 18:09

Kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptılar: 5 kişi gözaltında!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin adına banka hesabı açıp dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma sonucu 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında suçtan kaynaklı olduğu değerlendirilen 500 bin TL tespit edildi.

DHA Yaşam
Kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptılar: 5 kişi gözaltında!
  • ABONE OL

İnegöl ilçesinde yaşayan bir kişinin kimlik bilgilerini çalan dolandırıcılar, banka hesabı açarak dolandırıcılık yaptı. Bir süre sonra bu kişiye ulaşan şüpheliler, parayı çekip kendilerine teslim etmesini istedi. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Adına hesap açılan kişi bankanın önüne giderken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Bir süre sonra parayı teslim almaya gelen Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin TL tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

#İNEGÖL #BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptılar: 5 kişi gözaltında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA