Kimlik kontrolü sırasında bekçiyi vurdular

Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimlik kontrolü için 3 kişiye uyarıda bulunan bekçilere silahla ateş açarak karşılık verildi. Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "02.04.2025 Çarşamba günü saat 00.10 sıralarında Emniyet birimlerimiz Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi 2177 sokakta şüpheli üç şahsa yönelik rutin kimlik kontrolü yapmak için ikazda bulunmuştur. Şahıslar, ikaza uymayarak emniyet ekiplerimize ateşle karşılık vermiştir. Saldırıda Uğur Gölçek simli bekçimiz ağır yaralanmış olup, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.