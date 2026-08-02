Kimsenin bir çocuğa bunu yapmaya hakkı yok!

Mersin'de 11 yaşındaki M.A.D.'yi markette öldüresiye döven M.E. (54), sevk edildiği adliyece 'kasten öldürme suçundan' tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz çocuğun, omuriliğinde çatlak, beyin ile deri arasında ödem ve dişlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. 'EN BÜYÜK CEZAYI ALSIN'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan küçük çocuk, "Marketten çıkmak üzereyken arkadaşlarım 'Deli adam geliyor' diyerek kaçtı. Market çalışanları da beni uyardı ama kaçamadım, köşede sıkıştım. Adam üzerime doğru geldi, beni yakaladı. Tekme, tokat ve yumruk atmaya başladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. En büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.

"BENİ GÖRÜNCE GÜLDÜLER'

Tutuklanan M.E. ise ifadesinde, "Öldürme amacım yoktu. Çocuklar beni görünce güldükleri için böyle yaptım. Bana güldüklerini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda, çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, haklarını ve güvenliğini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" dedi.