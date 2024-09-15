Kimsesiz çocukları motorla gezdirdiler

Konya'da bulunan motorcular kulübü, kimsesiz çocukları kentte motosikletle gezdirerek onlara keyifli bir gün yaşattı. Profesyonel motorcular, KİMSEV Çocuk Evlerinde kalan çocukların motosiklete karşı olan ilgisini öğrenince çocuklara sürpriz yapmak için harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alan Aktivite Motorcuları Kulübü Başkanı Mevlüt Tezgel, 70'den fazla motorcuyu bir araya getirdi. Motorize polis ekipleriyle birlikle konvoy oluşturan motorcular çocuk evlerine gitti. Her motosiklede bir çocuğu bindiren motorcular, Konya caddelerinde çocukları gezdirdi. Çoğu motosiklete ilk kez binen çocuklar, hem heyecan hem de büyük mutluluk yaşadı. Motorcu grubu, çocuklara motosiklet temalı tişört de hediye etti.