Kimyasal muhtar görevden uzaklaştırıldı

Yalova'da şubat ayının ilk günlerinde, Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy-Kadıköy bölgesindeki Yeşil Körfez Su Birliği içme suyu regülatör havuzu, yoğun bir köpük tabakasıyla kaplanmıştı. Sudan alınan numuneler incelemeye gönderilirken, kentte tedbir amaçlı su kesintisi yapılmıştı. Aralarında Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk'un da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Alınan numunelerde suya temizlik kimyasalları karıştırıldığı tespit edilmişti. Yalova'da yaşayan 305 bin kişinin canını tehlikeye atan olayın ardından, köpüklenmenin meydana geldiği saatlerde aracı bölgedeki kamera görüntülerine yansıyan Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk ile aynı köyden Selçuk Akbaba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Muhtar Yüksel Tutuk, Yalova Valiliği'nin aldığı karar sonrası görevden uzaklaştırıldı.