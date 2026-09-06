Kin cinayetine müebbet talebi

Konya'nın Karapınar İlçesinde geçen yıl 3 Kasım sabahı, trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu 72 yaşındaki komşusu Hikmet Güzey'i sabah namazına giderken pusu kurup öldüren Gökhan Tunç (38) hakkında soruşturma tamamlandı. Tunç hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Tunç'un her sabah Güzey'in camiye namaza güzergahta keşif yaptığı, cinayetten 4 saat önce sosyal medya hesabından 'Hikmet Güzey'in çoluğunu çocuğunu öldüreceğim, bunu böyle bilin. Birde benim adaletime bakın' paylaşımı yaparak intikam almak suretiyle hareket ettiği belirtildi. Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısının 'camiye gidiyordum' yalanını da çürüttü. Evinin yanındaki camiye giderken Güzey'i gördüğünü ileri süren Tunç'a savcı caminin adını zordu. Ancak katil zanlısı, evinin hemen yanında olduğunu söylediği caminin ismini hatırlayamadı. Dava, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör