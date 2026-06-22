Kına gecesinde istek şarkı cinayeti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde alkollü 43 yaşındaki Erşan Dereli istediği şarkı çalınmayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı. Evinden silahı alıp düğün alanına geri gelen Dereli kalabalığa doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 12 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralananlardan durumu ağır olan Ümmühan Dereli'nin saldırgan Erşan Dereli'nin eşi olduğu öğrenildi. Olay, Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde önceki gece meydana geldi.

Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında 43 yaşındaki Erşan Dereli aşırı derecede alkol aldı. Düğünde istediği şarkı çalınmayan Dereli evine giderek pompalı tüfek ile düğün alanına geri döndü. Dereli kalabalığa doğru hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu ailesiyle birlikte düğün alanına eğlenmeye gelen 12 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti.





EŞİNİ DE YARALADI

Saldırıda Hüseyin Öztürk (23), Hasan Bulut (30), Ümmühan Dereli (45) ve Osman Öztürk (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ümmühan Dereli'nin saldırıyı gerçekleştiren Erşan Dereli'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Ümmühan Dereli, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Hasan Bulut'un da hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ayaz Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erşan Dereli yakalanarak gözaltına alındı.