Kına gecesinde magandanın silahından çıkan mermiler geline isabet etti

Olay, 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Köseli beldesi Çiftlik Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Kına gecesinde tüfekle açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin Merve Y., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gelin, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Merve Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.