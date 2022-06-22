Şehit polis Emrah Pekdoğan'ın annesinin acısı dinmiyor... "Kınalı kuzumun kokusunu özledim"





HALAY ÇEKECEK KADAR SEVİNDİ

Oğlunun polis olduğu zaman halay çekecek kadar sevindiğini belirten anne Pekdoğan, "Emrah ilk önce askeriyeyi denedi ama askerlikten gözden elendi. Elenince polisliği denedi. Burada da elenir diye çok bir beklentimiz yoktu. Sabah yatıyordu, kalktı bir bağırdı 'bana kazanamaz diyorlardı, kazandım' dedi. Ne oldu dedim, anne kazanmışım dedi. Yalnız internetim yok bir beş dakika arkadaşımı arayım yanına gideyim internete bağlanayım dedi. Hemen koşarak oraya gitmiş. Oradan geri geldi anne hem de Kırşehir'i kazanmışım dedi, Kazandığım için çok mutluyum ve Kırşehir oldu dedi, evin önünde halay çekecek kadar oynadı, o kadar sevindi." dedi.



ABİSİNE SÖYLEMİŞ, ŞEHİT OLURSAM ŞEHİTLİĞE KOYUN DİYE

Oğlunun şehit mezarlığına defnedilmek istediğini belirten anne Pekdoğan, "Şehit olacağını hep söylerdi. Şehit olmuş bir arkadaşı vardı. O aile mezarlığına defnedilmiş. Emrah orada bir espri yaptı, ben olsam şehit mezarlığı isterdim diye. Abisine de söylemiş zaten şehit olursam, şehit mezarlığına koyun diye" dedi.



ŞEHİT OLDUĞUNU BEN HABERİ ALMADAN ANLADIM

Oğlunun şehit olduğu gün haberi almadan anladığını belirten anne Pekdoğan, "O gün haberi almadan ben anladım zaten. Sabah kalktım, balkona oturdum. Kızım geldi 'Anne İstanbul Vezneciler'de patlama olmuş' dedi. Öyle deyince benim dünyam yıkıldı. Sema'ya 'Bugün abin orada görevde' dedim. 'Anne nereden biliyorsun' dedi. Çünkü bir gün Marmara Üniversitesi'ne gidiyorlardı, bir gün bir başka yere gidiyorlardı. Bugün ordalardı dedim. Çünkü bana günlük birimine haber verirmiş gibi bana haber verirdi, anlatırdı. Hatta babası kızardı ne konuşuyorsunuz durmadan diye. Ben o gün orda eyvah dedim, içim zaten yandı, ağlamaya başladım ve aramaya başladım, telefonunu açmadı. Açmayınca benim kız bana kızdı 'anne ne arıyorsun, belki adam meşgul. Bak patlama olmuş sen durmadan arıyorsun' dedi. Kızıma 'Benim oğlum telefonun çaldığı anda açar, konuşamasa da telefonu açar, ortamın sesini duyurur bana. Öyle bir çocuktu. Anne der kapatırdı sesimi duysun diye. Hiç telefon açılmayınca ben korktum zaten." dedi.