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Giriş Tarihi: 14.9.2022 14:52

Kingsman Gizli Servis oyuncuları kimler? Kingsman 1 konusu nedir, nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Kingsman Gizli Servis filmi aksiyon filmi severler için geliyor! Kingsman Gizli Servis filmi konusu ile ilgi çekerken oyuncu kadrosu da merak uyandırıyor. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn oturuyor. Genç isimlerle usta oyuncuları bir araya getiren kadro ilginç bir konuya odaklanıyor. Peki, Kingsman Gizli Servis filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Kingsman Gizli Servis oyuncuları kimler? Kingsman 1 konusu nedir, nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Kingsman Gizli Servis filmi oyuncuları arasında Oscar ödüllü oyuncu Colin Firth başrolde yer alıyor. Bir casusun yetiştirilmesini konu edinen 2015 yapımı film izleyenlerden tam not alıyor. Kingsman Gizli Servis filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Kingsman Gizli Servis filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİ KONUSU

Gary "Eggsy" Price, çok küçük yaşta babasını bir askeri görevde yitirir. Bu gizli görev neticesinde ailesine bir madalya takdim edilir ve aileye bir kereye mahsus olmak üzere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir. Aradan 17 yıl geçer, işsiz Eggsy annesinin evinde yaşamaktadır.

Bir gün trafikte kargaşaya neden olur ve tutuklanınca karakoldan kurtulmak için madalyayı kullanır. Onu bu olaydan kurtaran ajan Harry Hart ise hayatını Eggsy'nin babasına borçludur. Şimdi Harry, bu sıradan gibi görünen gence, gizli bir bağımsız istihbarat servisi ajanı olmanın yollarını öğretecektir. Eggsy'yi bu yeni hayatında ciddi bir sınav beklemektedir.

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİ OYUNCULARI

Taron Egerton

Colin Firth

Samuel L. Jackson

Mark Strong

Sophie Cookson

Jack Davenport

Mark Hamill

Sofia Boutella

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Kingsman Gizli Servis oyuncuları kimler? Kingsman 1 konusu nedir, nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
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